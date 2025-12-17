Руските авоари ще останат блокирани, докато страната не спре войната и не изплати репарации на Украйна. Това обяви в Европейския парламент в Страсбург председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя произнесе реч по повод предстоящата среща на върха на Европейския съвет в Брюксел.

Друг основен акцент от обръщението на Фон дер Лайен към евродепутатите беше новата ера на енергийна независимост на ЕС от Русия. Днес депутатите в Страсбург ще гласуват предложението за регламент за постепенно прекратяване на вноса на руски втечнен газ и подобряване на наблюдението на потенциалните енергийни зависимости.

ЕС ще санкционира компании и лица, превозващи руски петрол

"Европейският съвет тази седмица е посветен на изпитанията на реалността на момента. Реалността на един свят, който е станал опасен и динамичен, свят на войни, свят на хищници. Реалността на този свят означава, че ние, европейците, трябва да защитаваме себе си и да зависим от себе си. Мирът, какъвто беше вчера, вече го няма. Нямаме време да се отдаваме на носталгия. Важното е как се изправяме пред днешния ден. Не можем да си позволим светогледът на другите да ни дефинира", каза още Фон дер Лайен в речта си.

