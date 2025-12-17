Китай се противопоставя на „едностранния тормоз“ и подкрепя държавите в защитата на техния суверенитет, заяви днес китайският външен министър Ван И, цитиран от "Ройтерс".

Ван И проведе телефонен разговор със своя венецуелски колега Иван Хил на фона на засилващия се натиск върху Венецуела от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Китайският първи дипломат заяви, че Китай и Венецуела са стратегически партньори и че взаимното доверие и подкрепа са утвърдена традиция в двустранните им отношения.

Пекин смята, че международната общност разбира и подкрепя позицията на Венецуела в защитата на нейните законни права и интереси.

Редактор: Мария Барабашка