Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обяви, че Израел е сключил историческо споразумение за природен газ с Египет, най-голямата сделка за газ в историята на страната.

Той приветства споразумението с Chevron на стойност 112 милиарда шекела като най-голямото в историята на Израел, което се очаква да донесе огромни приходи и регионално енергийно господство. Сделката се очаква да даде тласък на инфраструктурата, да насърчи нови проучвания и да укрепи връзките с Египет.

От тази сума, според Нетаняху, 58 милиарда шекела се очаква да постъпят директно в държавната хазна.

Редактор: Мария Барабашка