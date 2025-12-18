Най-големият проблем в политическо-партийната ни система, според мен, е липсата на доверие към партиите, независимо дали са в управлението, или са в опозиция. Най-големият проблем на БСП ми се струва, че са различията, които има сред привържениците и членовете на партията по отношение на оценката им за участието на формацията в изпълнителната власт. Това заяви в „Здравей, България” членът на Националния съвет на БСП Валери Жаблянов.

Той изрази надежда, че в следващите месеци до изборите, тъй като е ясно, че страната се е запътила към поредния извънреден парламентарен вот, въпросът как БСП участва в изпълнителната власт, как влиза в коалиции - ще бъде най-важен за разговора вътре в партията.

Изпълнителното бюро на БСП подава оставка

Жаблянов коментира и оставките на Изпълнителното бюро на БСП. „Извън всякакво съмнение е, че участието на партията в това правителство беше успешно. Това е оценката на ръководството ни. Освен това няма възражения срещу работата на отделните министри от членовете на партията. Бяха приети поредица от декларации на партийни организации с искания за оставки, но в тях няма отрицателна оценка за дейността на министрите на БСП в управлението”, категоричен е той. Според него министрите на БСП в ресорните ведомства „са успели частично да реализират мерки, а не политики, защото периодът е бил твърде кратък”, но работата им е била успешна. По думите на Жаблянов оставката "не е заради участието на БСП в управлението, а защото голяма част от членовете и симпатизантите ни смятат, че участието на партията в правителство с десни партии с либерална идеология не дава възможност на БСП да реализира своите програмни цели. Това в голяма степен е вярно", обясни той.

По отношение на протестите, които доведоха до оставката на кабинета „Желязков”, Жаблянов посочи, че „са дали тежка морална оценка за управлението”. „Втората причина за демонстрациите беше несъгласие с параметрите на първоначалния вариант на бюджета. За други оценки от протестите по отношение на отделните министерства, включително за корупция на това правителство, аз не съм чул”, подчерта политикът.

Той допълни: "БСП в това правителство показа едно добре премерено участие с компетентни хора, така че оценката ни е еднозначна – правителството е успешно".

