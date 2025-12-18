Снимка: iStock
12 от потърпевшите са починали
Франция осъди лекар на доживотен затвор за отравяне на 30 деца и възрастни пациенти, 12 от които са починали, в предполагаем опит да дискредитира свои колеги, пише "Би Би Си".
53-годишният Фредерик Пешиер е работил като анестезиолог в две клиники в източния град Безансон, когато между 2008 и 2017 г. пациенти са получили сърдечен арест при подозрителни обстоятелства. Дванадесет от тях не са могли да бъдат реанимирани.
Източник: Би Би Си
