Ще внесем поредно искане до Конституционния съд (КС) във връзка с отхвърленото предложение на президента за произвеждане на референдум за запазване на българския лев.

Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Парламентът отхвърли искането на президента за референдум за еврото

Предложението на държавния глава Румен Радев за инициирането на референдум беше формулирано така: „Съгласни ли сте България да приеме единната европейска валута – евро, през 2026 година?“.

Припомняме, че на 3 декември парламентът отхвърли предложението за референдум за еврото на президента Румен Радев след прегласуване със 135 гласа "против", 81 "за", а трима се въздържаха.

На 18 ноември Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по делото за отказа на бившия председател на Народното събрание Наталия Киселова парламентът да гласува провеждане на референдум за въвеждането на еврото в България догодина. Предложението беше направено от държавния глава. Ден по-късно дойде и коментарът на президента:

Решението на Конституционния съд е победа на правото над произвола на политическата класа. То е с обратно действие и постановява, че председателят на НС не може да отклонява предложение на овластен от закона субект. Призовавам народните представители да отидат в деловодството и да ги внесат в пленарната зала, да ги дебатират и да гласуват.

