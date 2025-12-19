След оставката на правителството на Росен Желязков най-логично е решението на Румен Радев да връчи първия мандат след Нова година. Това коментира журналистът Стояна Георгиева в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS. По думите ѝ обаче по-важният въпрос е как ще се развие политическата ситуация след това – дали ще има промени в изборното законодателство и дали неочаквани обрати могат да настъпят при избора на служебен министър-председател.

Политологът проф. Росен Стоянов подчерта, че президентът няма правомощия да изисква конкретни действия от Народното събрание. „Ясно е, че държавният глава не може да налага решения на парламента, тъй като България е парламентарна република“, заяви той.

Георгиева отбеляза, че в последните месеци в политиката се наблюдава отстъпление от съдържателния дебат за сметка на демонстративни действия и политически „блъфове“, като даде пример с идеята на ГЕРБ за внасянето на редовния бюджет, изготвен от кабинета в оставка. Според нея това допълнително засилва усещането за нестабилност. Проф. Стоянов допусна, че страната може да се изправи пред нови предсрочни парламентарни избори.

Георгиева коментира и нарастващата протестна активност в страната. По думите ѝ има протестна вълна, която среща одобрение сред гражданите, но съществува риск политическите формации да останат на символично ниво, без да предложат реални решения за разграждане на корупционния модел. Тя смята, че предстоящите месеци са предначертани за задълбочаване на политическата криза и е необходимо да се мисли още отсега за управленските сценарии след предсрочните избори. От своя страна проф. Стоянов предупреди, че енергията на младите хора, които се включиха в протестите, може да бъде „преразпределена“ и отклонена от първоначалните им цели.

По темата за евентуални промени в изборното законодателство и възстановяването на пълното машинно гласуване Стоянов коментира, че сигналите от ГЕРБ са противоречиви. Според него последната позиция на лидера на партията Бойко Борисов, изразена в социалните мрежи, не показва подкрепа за промени в Изборния кодекс, а по-скоро увереност, че ГЕРБ-СДС ще спечели.

Като „лекарство“ срещу съмненията около честността на предстоящите избори проф. Стоянов посочи висока избирателна активност, силна самоорганизация на гражданското общество и ефективен граждански контрол по време на изборите.

Редактор: Дарина Методиева