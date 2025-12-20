Живот с мисъл за добро, в който всеки нов ден носи чудеса – и за нуждаещите се, и за тези, които искат да им помогнат. С тази идея за първи път у нас десетки граждански организации и хиляди доброволци от цялата страна се включват в мисията „Коледните чудеса на България” – коледен календар на добрите дела. Тази седмица „Темата на NOVA” разказва за тях.



Самотни възрастни хора възраждат стари кулинарни рецепти – с лъжица щастие и надежда за споделеност. Читалището в село Бяга, което е създадено през 1903, днес събира ентусиастите от кулинарен клуб „Лъжица щастие”. Целта на каузата е да съхранява и разпространява стари рецепти, които са на път да бъдат забравени.

Димитрия Ламбрева, която е секретар на читалището, разказва: „Каним всички от общността – и млади, и стари – да готвим заедно, да се събираме около масата, да споделяме спомени и да се чувстваме нужни на някого за нещо. Тук е празнично, направихме го благодарение на стотици доброволци”.

Сдружение организира благотворителна вечер в помощ на хора в нужда



„Скрита остава емоцията във всяка една организация, която включихме в календара. От Резово до Русе е пълно с българи, които правят нещо за някого, без да очакват нищо в замяна”, казва Ивета Шилигарова от Българския център за нестопанско право.

Според Надя Шабани – директор на центъра, който стои в основата на кампанията „Коледните чудеса на България”: „Когато сме заедно, когато използваме нашата колективна сила, това е единственият начин, по който ние можем да се справим. Ние обединихме 8 организации и използвахме точно тази обща енергия, за да съберем останалите над 90 организации. Това като че ли ни липсва в нашия контекст в България – да знаем, че заедно, сдружени – можем много повече и имаме много повече сили”.

Законът за доброволчеството чака ред в парламента

„Ние повече си помагаме и повече неща правим заедно. Но намалихме енергията да променяме системите. А те имат нужда от голяма промяна. 20 години българската държава не може да признае ролята на българските доброволци. Има нужда от реформа и в здравеопазването, в образованието, в социалната система”, категорична е Шабани.



Сред инициативите, включени в „Коледните чудеса” са каузите на фондация „Ела и ти” – в помощ на хора с различни тип увреждания. Гергана Дойчинова от фондацията обяснява, че една от последните акции е посветена на това 40 доброволци да качат на ръце до Боянското езеро четирима души, които са с трудна подвижност или напълно неподвижни.

„Не знам кой, къде и как може да ни научи да се грижим за другите. Но смятам, че всеки, който е намерил някакъв път, някаква посока – това са пътищата, които да ни покажат как да бъдем хора. Най-отдалеченото място може би е човешкото сърце. Най-отдалеченото, но и най-близкото. А с всички тези инициативи пък успяваме да покорим най-високите върхове, тези, които са вътре в нас”, казва Дойчева.

Истории за добрина: Когато вярваш, че с малко можеш да постигнеш много



Сред посланиците на доброто са и онези, които вярват в езика на музиката. И учат на него децата от 77-о училище в софийския квартал „Филиповци”.

„В училището там, с преобладаващото ромско население, се излъчи и на живо един страхотен концерт с класическа музика. Изпълненията трогнаха и учители, и деца”, разказва Ивета Шилигарова от Центъра за нестопанско право.

„Ние преди всичко образоваме децата, за да могат да усетят и да разпознаят класната музика в бъдеще. Но искаме и да ги забавляваме”, категоричен е цигуларят и създател на Фондация „Фортисимо” – Хари Ешкенази.

И допълва: „Аз мисля, че ние вдъхновяваме децата. Това е основното чудо, което правим. Музиката, според мен, е божествената проява на земята. Може би на някое дете ще му хареса и след време то ще отиде в концертната зала”.



Още за каузите на доброто и за историите, които се крият зад тях – гледайте във видеото.