Столична община въведе Зелен билет за пътуване в градския транспорт. Причината е отчетените високи концентрации на атмосферни замърсители. Измерени са завишени нива на фини прахови частици – над 350 микрограма на квадратен метър.

Със Зеления билет, който е с намалена цена, може да се пътува днес, в неделя и в понеделник. Решението е взето и във връзка с прогнозата за образуване на мъгли в ниските участъци през уикенда.

„Понастоящем се очитат замърсявания между 100 и 150 микрограма, което налага въвеждането на тази мярка. Замърсяването се дължи на няколко фактора. Основните замърсители са битовото отопление и транспорта. Затова въвеждаме тази мярка”, зам.-кметът на София по транспорт Виктор Чаушев.

