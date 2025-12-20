Снимка: БГНЕС
Пътуването с градския транспорт ще бъде по-евтино заради замърсения въздух
Столична община въведе Зелен билет за пътуване в градския транспорт. Причината е отчетените високи концентрации на атмосферни замърсители. Измерени са завишени нива на фини прахови частици – над 350 микрограма на квадратен метър.
Със Зеления билет, който е с намалена цена, може да се пътува днес, в неделя и в понеделник. Решението е взето и във връзка с прогнозата за образуване на мъгли в ниските участъци през уикенда.
Столична община въвежда Зелен билет заради замърсения въздух
„Понастоящем се очитат замърсявания между 100 и 150 микрограма, което налага въвеждането на тази мярка. Замърсяването се дължи на няколко фактора. Основните замърсители са битовото отопление и транспорта. Затова въвеждаме тази мярка”, зам.-кметът на София по транспорт Виктор Чаушев.
Редактор: Ивайла Маринова
