Ясни са цените на билетите в евро, които влизат в сила от догодина. Не се предвижда поскъпване - цените дори са по-ниски с няколко цента спрямо сегашните, заради закръгляването надолу.

Еднократният билет, който можем да си купим от каса от 1,60 лева става 80 цента. Еднодневната карта ще бъде на стойност 2 евро, вместо 4 лева. А нощната ще струва 1 евро.

ЦГМ: Не е необходимо преиздаването на картите за градски транспорт след Нова година

Месечната карта за всички линии от 50 лева става 25,50 евро. Тази за ученици и студенти ще бъде на стойност от 7,50 евро.

Редактор: Ивайла Митева