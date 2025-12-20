Снимка: iStock
-
От днес се въвежда Зелен билет за три дни в София
-
Терзиев предлага Световната банка да направи анализ на състоянието на „Топлофикация София”
-
AI на помощ: Около 100 души на ден използват чатбота за кандидатстване в ясли, градини и училища в София
-
Отварят за движение участък от бул. „Рожен“: Как се променя движението на транспорта
-
Кметът на София и доброволци помогнаха с разчистването на ''Люлин"
-
Боклукът на София: Какво се случва с обжалваните пред КЗК процедури
Те са по-ниски с няколко цента спрямо сегашните, заради закръгляването надолу
Ясни са цените на билетите в евро, които влизат в сила от догодина. Не се предвижда поскъпване - цените дори са по-ниски с няколко цента спрямо сегашните, заради закръгляването надолу.
Еднократният билет, който можем да си купим от каса от 1,60 лева става 80 цента. Еднодневната карта ще бъде на стойност 2 евро, вместо 4 лева. А нощната ще струва 1 евро.
ЦГМ: Не е необходимо преиздаването на картите за градски транспорт след Нова година
Месечната карта за всички линии от 50 лева става 25,50 евро. Тази за ученици и студенти ще бъде на стойност от 7,50 евро.
Редактор: Ивайла Митева
Последвайте ни