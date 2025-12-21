Мащабно прекъсване на електрозахранването засегна Сан Франциско на 20 декември, като в пиковия момент около 130 000 жители останаха без ток за няколко часа. Основният доставчик на електроенергия в града заяви, че всички услуги ще бъдат напълно възстановени през нощта.

Компанията Pacific Gas & Electric написа в X, че към 21:00 ч. в събота (20 декември) местно време електрозахранването е било възстановено за около 90 000 домакинства, като се очаква токът за останалите 40 000 клиенти да бъде пуснат през нощта.

След голямата руска атака: Над 1 милион домакинства в Украйна останаха без ток

Големи части от технологичния център на Западното крайбрежие, в който живеят над 800 000 души, потънаха в тъмнина. Прекъсването доведе до смущения в обществения транспорт, а много светофари не работеха в натоварен уикенд за коледно пазаруване, преди електрозахранването да започне постепенно да се възстановява.

„Знам, че това беше тежък ден“, заяви кметът на Сан Франциско Даниел Лъри във видео, публикувано в X от центъра за извънредни операции на града.

„Това е напредък във възстановяването на електрозахранването, но за онези от вас, които все още нямат ток, искаме да сме сигурни, че сте в безопасност и да ви насърчим да проверите как са вашите съседи“, добави Лъри.

Той съобщи, че полицейски служители, пожарната и други градски служби са били изпратени на терен, като жителите са били призовани да останат по домовете си, ако това е възможно.

Много светофарни уредби бяха извън строя, което наложи пътната полиция да регулира движението на ключови кръстовища. В същото време услугата за споделено пътуване с автономни автомобили Waymo е преустановила временно работата на своите превозни средства, каза кметът.

Причината за прекъсването на електрозахранването е пожар в подстанция, уточни Лъри.

Части от града бяха обгърнати от мъгла, а много търговски обекти бяха принудени да затворят за деня в разгара на празничния сезон, съобщи вестникът San Francisco Chronicle. Това остави обикновено оживени търговски райони необичайно тихи.

Рязкото намаляване на броя на клиентите само дни преди Коледа е било „опустошително“ за бизнеса, заяви управител на магазин за домашни стоки.

Редактор: Мария Барабашка