Над 1 милион домакинства в Украйна останаха без ток след голямата руска атака през нощта срещу енергийната мрежа на страната и промишлени обекти в седем области, съобщиха местните власти.

Украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко каза, че в пет области са били нанесени удари, при които са били ранени няколко човека. В ход са дейности по гасене на пожарите и възстановяване на електроснабдяването.

Зеленски: Русия е атакувала през нощта Украйна с над 450 дрона и 30 ракети

Русия често взима на прицел енергийната инфраструктура на Украйна от началото на войната, но увеличи ударите с настъпването на зимата.

Сред засегнатите региони е южната Одеска област, която според местните власти е станала мишена на най-голямата атака от началото на военния конфликт преди близо четири години.

Нападението бе извършено преди предстоящите в понеделник в Берлин преговори между украинския президент Володимир Зеленски, европейски лидери и пратеник на САЩ за слагане на край на войната.

Русия от своя страна потвърди, че е атакувала украински обекти с хиперзвукови ракети. Министерство на отбраната на Русия съобщи, че е нанесло „масивен удар“ срещу военни и енергийни съоръжения в Украйна, като е използвало хиперзвукови ракети „Кинжал“, в „отговор на терористичните атаки на Украйна срещу граждански цели в Русия“.

Поради военните действия, засегнали електропреносната мрежа на Украйна, Запорожката АЕЦ временно остана без външно електрозахранване, съобщи днес генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси. Той подчерта, че това се случва за 12-и път от началото на конфликта. И двете линии на захранване са вече възстановени, уточни МААЕ.

