Заради прогнозата за образуване на мъгли и увеличените нива на фини прахови частици във въздуха и днес в София в сила е т.нар зелен билет. Той е на стойност 1 лев и може да се се използва в наземния градски транспорт и метрото.Изключения правят нощните линии.

Мярката ще е в сила и утре. От Столичната община призовават в дните, в които прогнозата е за мъгли и задържане на замърсители във въздуха хората да ограничат употребата на лични автомобили и да използват градски транспорт.

Остава и забраната за горене на отпадъци, а при съмнение за нарушение призовават за подаване на сигнал на телефон 112 или в Столичния инспекторат.

От днес се въвежда Зелен билет за три дни в София

