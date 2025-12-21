Данни на Националният център по заразни и паразитни болести показват, че в Перник заболеваемостта е два пъти по-голяма от средната за страната - с 241 случая на 100 хиляди. Следващите области по брой болни хора са София област - със 175 на 100 000, Варна със 170 на 100 000, следвани от Ловеч и Русе.

Здравните власти отчитат 60 положителни проби, при 240 направени теста за грип. В момента преобладаващ е тип А.

Най-засегнати от сезонните зарази са обичайните възрастови групи - на първо място децата до 5 години, след тях децата до 10-годишна възраст, трети са възрастните хора - над 65-70 години. Като това е и групата, при която най-често се проявяват тежки усложнения вследствие на по-слаб имунитет и придружаващи заболявания.

Препоръките в този момент на експертите са да избягваме места с много хора, при неразположение да потърсим лекарска помощ и да носим маска, за да предпазим околните, да носим маска и в градския транспорт.

Вирусни и грипни оплаквания отвеждат родители и деца в денонощните кабинети.

"Установихме, че е с грип А. Оплакванията са много висока температура и я поддържаше три дни, съответно излезе и кашлица, почна и хрема, не може да диша", казва Христина, която е майка на момиченце.

Проф. Ива Христова: Грипът настъпва, очакваме по-голям брой заболели и пик през февруари

И картината в медицинските центрове, и данните на здравните власти показват, че най-податливи да хванат грип са малките, след тях се нареждат по-възрастните хора.

"От една страна малките деца до 5 години, там е най-висока заболеваемостта, втората – до 10 години и възрастните над 65-70 години – веднъж заради отслабената имунна система, веднъж заради придружаващите ги заболявания", заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести д-р Ива Христова.

"За съжаление се увеличават болните от грип и Ковид в града. Ние сме отделение, което приема тези с усложненията. Има много пневмонии, главно при възрастни хора - с хронични заболявания, сърдечна недостатъчност, исхемия, диабет", каза специалистът по вътрешни болести в Перник д-р Емилия Атанасова.

Грипната обстановка у нас подсказва, че януари ще бъдем свидетели на по-голяма заболеваемост, а пикът ще дойде през февруари, прогнозират експертите.

"Основният проблем е в по-високия брой заболели. Рано е да се каже дали протича по-тежко. Възможно е да се окаже, че не протича по-тежко, но ще има огромен брой заболели. Защото мутациите са доста и както при Ковид - в момента, в който мутира вирусът, прави нова вълна", съобщи д-р Христова.