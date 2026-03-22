Пациенти у нас все по-често приемат по 5-6 лекарства едновременно, а експерти предупреждават за сериозни рискове за здравето. Лекари и фармацевти вече предлагат решение – електронен профилактичен лист.

Темата беше във фокуса на национален форум, който събра лекари, фармацевти и институции. В резултат беше приет меморандум с конкретни мерки за по-добра превенция и контрол на терапиите. Предложеният електронен лист е система, чрез която ще се следи състоянието на пациента и лечението му на едно място. Така лекарите и фармацевтите ще могат да работят по-добре заедно, а целта е лечението да бъде навременно и ефективно, а не просто най-евтиното възможно.

Изграждат 100 модерни амбулатории със съвременна техника в 43 общини

Редактор: Мария Барабашка