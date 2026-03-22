Великобритания се бори с тежка епидемия от менингит, при която двама младежи починаха, а близо 30 души бяха хоспитализирани. Случаите идват само седмица преди великденските празници, когато много българи, живеещи на Острова, се готвят да пътуват към родината.

Британските здравни власти уверяват, че рискът от разпространение на заболяването в други държави е нисък. Предприети са спешни мерки за ограничаване на огнището в графство Кент, като са издирени около 30 000 души, имали контакт със заразените. Част от тях са получили превантивно антибиотици или ваксина. Специалистите подчертават, че бактериалният менингит не се предава лесно и изисква продължителен и близък контакт.

Двама починали и десетки заразени: Великобритания се бори с тежка епидемия от менингит

Смята се, че заразата е тръгнала от нощен клуб в Кентърбъри, където в началото на март са се събрали стотици млади хора. Според здравния министър Уес Стрийтинг става дума за рядък, но сериозен щам – менингит B, който може да протече тежко и дори да бъде фатален.

Лекари съобщават за повишено напрежение сред пациентите. В клиники в Лондон телефоните звънят непрекъснато, а хората търсят информация и помощ. В столицата вече е установен случай на заразен студент, свързан с огнището в Кент, както и случай във Франция.

Медиците предупреждават, че заболяването се развива бързо, със симптоми като силно главоболие, болки във врата и тялото, а в по-тежки случаи – и обрив. Заразяването става при близък контакт, което го отличава от вируси като COVID-19.

Въпреки напрежението, специалистите уверяват, че ситуацията е под контрол. На много места вече се прилагат ваксини и превантивни мерки за хората, които са били в контакт със заразени. По думите на лекари няма основание за въвеждане на ограничения при пътуванията. Очаква се ситуацията да бъде овладяна, а гражданите са призовани да запазят спокойствие и да следят за симптоми.

Повече гледайте във видеото.