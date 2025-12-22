За справедливост призовават синът и дъщерята на фотографа от Генерал Тошево Динко Георгиев, който почина от раните си след спречкване при междусъседски скандал в средата на август.

Тогава съдът остави в ареста един от мъжете, участвали в свадата, а след това му беше повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. Преди дни стана ясно, че Окръжният съд в Добрич е изменил мярката за неотклонение на обвиняемия от задържане под стража в подписка. Пускането на свобода на мъжа възмути роднините на жертвата. Те за пореден път са категорични, че над Георгиев е бил нанесен сериозен побой и дори изпратиха отворено писмо до медиите с искане за справедливост.

“Изключително съм разочарована, тъй като при счупен череп и много поражения по баща ми, това се счита за средна телесна повреда. Това е умишлено убийство и когато научихме, че пускат убиеца, който живее на метри от дома ни, бяхме много разочаровани”, обясни Драга Георгиева.

“Баща ми е два метра под земята. И тази Коледа аз и моето семейство ще празнуваме с купичка жито на гроба му, а в съседната къща ще има веселие. Изключително обезпокоителен е фактът, че когато пуснаха убиеца на баща ми, на 20 декември в Генерал Тошево имаше ново убийство на 67-годишен мъж при междусъседски конфликт. Къде е превенцията? Защото, пускайки на свобода един убиец, се получава така, че има чувство за безнаказаност. Не смятам, че е редно и трябва да се спазват законите”, коментира тя.

“С отвореното писмо искаме да дадем един гласен апел към гражданското общество, към институциите, към съдебната власт, че така повече не може. Такива правни казуси като нашия са прецедент в съдебната практика. След аутопсията на трупа на баща ми, се установи, че той има черепно-мозъчна травма, контузия на главния мозък с мозъчно размекчаване, кръвоизлив по твърдата мозъчна обвивка, строшена лява слепоочна кост, счупване на тилна кост, кръв в мозъчните стомахчета, кръвонасядане на меките мозъчни обвивки, кръвонасядане на клепачите на лявото око, кръвонасядане на лявото рамо, кръвонасядане на лявата тазобедрена става”, каза Ивайло Георгиев.

“Всичко това всичко се наблюдава като убийство по непредпазливост след извършена средна телесна повреда. За магистратите в Окръжен съд-Добрич това обвинение е просто средна телесна повреда. И ако има човек, който да възприема така ситуацията, това е прецедент. Ние сме възмутени до кожата на костите си”, допълни той.

От Окръжния съд в Добрич съобщиха, че мярката е изменена, тъй като деянието е извършено именно по непредпазливост. При такива случаи задържането под стража не може да продължи повече от 2 месеца.

“По мои съмнения има насочване към смекчаващи вината обстоятелства и привикване на съседи, които не са участвали пряко или индиректно в ситуацията на убийството на моя баща. Може би от там се поражда цялото недоверие към целия процес и опорочаването на самото разследване. След 124 дена убиецът на баща ми е на свобода на 2 метра от дома ми”, коментира Георгиев.

“Настояваме за справедливост, искаме адекватно обвинение срещу убиеца на баща ни. Не може по най-хулиганския начин да се изхрачат в лицето на майка ми, да пребиват брат ми, да убиват баща ми и това хулиганство да става на средата на улицата в 21 век”, смята дъщерята на жертвата.

