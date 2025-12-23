-
Органите на реда ще извършват засилени проверки
Около 100 000 автомобила се очаква да излязат от София за предстоящите празнични дни. За повишаване безопасността на движението при очаквания интензивен трафик от 14 ч. до 20 ч. е ограничено движението на камионите над 12 т по цялата дължина на автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и в отделни участъци на „Хемус“. Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили и да се увеличи пропускателната способност по най-натоварените направления.
От Агенция "Пътна инфраструктура" отправят апел към водачите да шофират внимателно, да спазват правилата за движение и да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия.
Органите на реда очакват пик на трафика във вторник и сряда. Заради коледните и новогодишните празнични дни още преди няколко дни от полицията обявиха, че всички районни управления ще предприемат допълнителни мерки по пътищата у нас.
Пътуване по празниците: Специална организация на движението и засилен контрол
Допълнителни екипи ще бъдат разположени на основни пътни артерии с очакван интензивен трафик, като униформените ще следят за спазване на реда. Ще се извършват и засилени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества.
„Не очакваме да счупим рекордите по трафик точно днес, но със сигурност движението ще бъде интензивно и ще се засили в следващите часове. Затова е въведена забрана от страна на АПИ за движение на товарни автомобили над 12 тона по трите магистрали – с цел облекчаване на трафика. За разлика от предходните дни, когато натоварването се концентрираше вътре в градовете и се образуваха задръствания около големите магазини и търговски центрове, днес силите са съсредоточени на изходите и по основните пътни направления", уточни главен комисар Лъчезар Близнаков.
„Ще има масирано полицейско присъствие, всички технически средства за контрол на скоростта са активни, включително и необозначени автомобили, които ще се движат в трафика. Целта ни е да изведем от движението всички агресивни водачи и тези, които предприемат опасни маневри", поясни той.
По отношение на броя на разположените екипи – той варира в различните часови интервали, но на моменти ще бъдат около 900, натоварени с контрол на пътното движение.
„Що се отнася до атмосферните условия, всички водачи трябва да са подготвени. Настилките сутрин и вечер са хлъзгави и изненадите по пътищата са много. Към момента критични точки няма, трафикът е спокоен, но очакваме натоварване в следобедните часове основно по автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“. Основен акцент поставяме върху нарушенията, които могат да доведат до пътно-транспортни произшествия – превишена скорост, неправилни маневри и неправилни изпреварвания", заключи комисарят.
На път за празниците БДЖ също очаква пасажери и ако е необходимо ще бъдат пуснати и допълнителни вагони.
„Най-натоварени оставят линиите София-Горна Оряховица- Варна, София-Пловдив-Бургас, София-Карлово-Бургас. Дългите дестинации, които използват пътниците", обясни Анатолий Атанасов директор „Оперативна дейност” в „БДЖ – Пътнически превози".
Но прогнозите са догодина повече хора да изберат да пътуват с влак, тъй като предстои старите влакове да бъдат заменени с нови по-комфортни влакове.
► Трафикът към Гърция
По обяд обстановката по АМ "Струва" е спокойна. До момента задръствания не са се образували. Към съседката ни са отворени две ленти за движение.
