Около 100 000 автомобила се очаква да излязат от София за предстоящите празнични дни. За повишаване безопасността на движението при очаквания интензивен трафик от 14 ч. до 20 ч. е ограничено движението на камионите над 12 т по цялата дължина на автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и в отделни участъци на „Хемус“. Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили и да се увеличи пропускателната способност по най-натоварените направления.

От Агенция "Пътна инфраструктура" отправят апел към водачите да шофират внимателно, да спазват правилата за движение и да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия.

Органите на реда очакват пик на трафика във вторник и сряда. Заради коледните и новогодишните празнични дни още преди няколко дни от полицията обявиха, че всички районни управления ще предприемат допълнителни мерки по пътищата у нас.

Пътуване по празниците: Специална организация на движението и засилен контрол

Допълнителни екипи ще бъдат разположени на основни пътни артерии с очакван интензивен трафик, като униформените ще следят за спазване на реда. Ще се извършват и засилени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества.

„Не очакваме да счупим рекордите по трафик точно днес, но със сигурност движението ще бъде интензивно и ще се засили в следващите часове. Затова е въведена забрана от страна на АПИ за движение на товарни автомобили над 12 тона по трите магистрали – с цел облекчаване на трафика. За разлика от предходните дни, когато натоварването се концентрираше вътре в градовете и се образуваха задръствания около големите магазини и търговски центрове, днес силите са съсредоточени на изходите и по основните пътни направления", уточни главен комисар Лъчезар Близнаков.

„Ще има масирано полицейско присъствие, всички технически средства за контрол на скоростта са активни, включително и необозначени автомобили, които ще се движат в трафика. Целта ни е да изведем от движението всички агресивни водачи и тези, които предприемат опасни маневри", поясни той.

По отношение на броя на разположените екипи – той варира в различните часови интервали, но на моменти ще бъдат около 900, натоварени с контрол на пътното движение.

„Що се отнася до атмосферните условия, всички водачи трябва да са подготвени. Настилките сутрин и вечер са хлъзгави и изненадите по пътищата са много. Към момента критични точки няма, трафикът е спокоен, но очакваме натоварване в следобедните часове основно по автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“. Основен акцент поставяме върху нарушенията, които могат да доведат до пътно-транспортни произшествия – превишена скорост, неправилни маневри и неправилни изпреварвания", заключи комисарят.

На път за празниците БДЖ също очаква пасажери и ако е необходимо ще бъдат пуснати и допълнителни вагони.



„Най-натоварени оставят линиите София-Горна Оряховица- Варна, София-Пловдив-Бургас, София-Карлово-Бургас. Дългите дестинации, които използват пътниците", обясни Анатолий Атанасов директор „Оперативна дейност” в „БДЖ – Пътнически превози".

Но прогнозите са догодина повече хора да изберат да пътуват с влак, тъй като предстои старите влакове да бъдат заменени с нови по-комфортни влакове.

► Трафикът към Гърция

По обяд обстановката по АМ "Струва" е спокойна. До момента задръствания не са се образували. Към съседката ни са отворени две ленти за движение.