И днес се очаква засилен трафик заради празниците. Около 900 екипа на „Пътна полиция” са разположени на най-натоварени точки в страната, за да следят за безопасността на движението.

На този фон, на вниманието на водачите. В област Благоевград е въведено реверсивно движение в участъка от път E-79 София - Кулата, при връзката на първокласния път с АМ „Струма“ и пътен възел „Симитли“. Целта е улесняване на пътуването за почивните дни. Осигурени са две ленти в посока "Кулата" и една лента в посока София. При натоварен трафик и по преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и други промени в организацията на движение, за улеснение на пътуването и гарантиране на безопасността.

