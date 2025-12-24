В дните, когато светлините са по-ярки, а спомените – по-топли, любимите звезди на България отварят сърцата си пред зрителите на NOVA. Те разказват за своите най-скъпи коледно-новогодишни мигове, връщат се към детството и семейните традиции и отправят искрени пожелания за здраве, любов и ново начало в навечерието на празниците.

► Моню Монев: 2025 година не започна добре, но днес съм много по-щастлив

2025 година не започна особено обещаващо, но с времето нещата започнаха да се подреждат. Това сподели Моню Монев, който признава, че в края на годината се чувства много по-щастлив, отколкото в нейното начало.

За него Коледа е един от най-светлите празници в годината – време, посветено на семейството и най-близките хора. „Това е моментът да бъдеш с тези, които обичаш, включително и с хора, с които не си се виждал отдавна“, каза той пред "Здравей, България".

Най-скъпият му коледен спомен го връща назад във времето – в родната къща в Бургас, с аромата на истинска елха и запалени свещи. „Една година беше толкова истинско и топло, че за малко да запалим и елхата“, спомня си с усмивка Монев.

Като дете Коледа е била време на истински чудеса, а днес той мечтае отново да изпита онова вълнение – да тича по пижама към елхата и там да го чака големият, дългоочакван подарък.

За празниците Моню Монев отправя искрено послание към зрителите: „Весели празници, обичайте се, бъдете здрави и щастливи. Пожелавам на всички една добра и светла Нова година!“.

► Дамян Колев: 2025 година беше успешна и изпълнена с позитивни емоции

Сребърният медалист от Световното първенство по волейбол Дамян Колев определя 2025 година като една от най-успешните в своята кариера. В празнично интервю той сподели, че изминалата година му е донесла много положителни емоции, ценни преживявания и удовлетворение от постигнатите резултати.

За волейболиста Коледа е преди всичко време, посветено на семейството и близките хора. Най-скъпите му коледни спомени също са свързани с близките. По думите му всяка Коледа прекарва със семейството си, което превръща празника в неизменно топъл и емоционален момент от годината.

Като най-голямо чудо, за което мечтае, Дамян Колев посочва здравето – не само за себе си, но и за всички хора. Той вярва, че именно доброто здраве позволява да се споделят любовта, топлината и положителните емоции, които носят празничните дни.

В навечерието на Коледа и Нова година сребърният медалист отправя и своето послание към зрителите – пожелава им много здраве, щастие и любов, както и повече разбирателство и споделени моменти с най-близките хора.

► Вениамин: 2025-а беше година на голяма промяна и сбъднати мечти

Певецът Вениамин определи 2025 година като период на голяма промяна и осъзнаване. „Това беше най-хубавата година, в която ми се случиха всички неща, за които съм мечтал през целия си живот в професионален план. Излизането ми на най-голямата сцена в България промени живота ми по начин, който дори в най-смелите си мечти не съм си представял“, сподели той.

За певеца Коледа е най-светлият християнски празник, свързан с дома и семейството. „В последно време ежедневието ми е страшно забързано и нямам възможност да бъда толкова често с моето семейство. Сега, край празниците, ще имам шанс да прекарам повече време с тях“, добави Вениамин.

Любимият му коледен спомен е перфектната вечер около масата, когато всички членове на семейството приготвят различни ястия. „Аз също много обичам да готвя и този момент от годината ми е любим, защото мога да експериментирам с различни рецепти“, каза певецът.

Вениамин мечтае за повече доброта сред хората и за по-малко време пред екраните. „Най-истинските важни неща в живота са да имаме време с любимите хора и да го прекарваме пълноценно“, обясни той.

За зрителите на NOVA певецът отправи искрени пожелания: „Бъдете здрави, бъдете до семействата си и не забравяйте кои са наистина важните неща в живота – хората около вас“.

► Дара Екимова: Коледа е време за уют, любов и здраве с близките

Певицата Дара Екимова сподели пред NOVA своите впечатления за изминалата 2025-та година и за най-светлия християнски празник – Коледа. „2025-а беше много непредсказуема, изненадваща и цветна. Определено беше трудна година, не само за мен, но и за човечеството, но също така и много интересна“, каза тя.

За Дара Коледа е специален момент на уют и топлина, когато може да бъде със семейството си и да се върне към спомените от детството.

► Любомира Башева: 2025-а беше най-вълнуващата година – станах майка

Актрисата Любомира Башева сподели своите впечатления за изминалата 2025 година и за Коледните празници. За нея годината бе изключително специална и емоционална, защото именно през нея се сбъдна една от най-големите ѝ мечти – да стане майка. „2025 година за мен беше най-хубавата, най-вълнуващата и най-емоционалната“, каза тя.

► Изабел: 2025-а беше вълнуваща – турне, нова книга и незабравими моменти

Писателката и инфлуенсър Изабел разказа повече за изминалата 2025-а година и за предстоящите празници. Тя определя годината като изключително вълнуваща, изпълнена с професионални успехи и лични радости. „Бях на турне, издадох нова книга и ми се случиха много специални моменти. Много се вълнувам да видя какво ще ми донесе 2026-а година“, каза тя.

Повече гледайте във видеото.

ОЩЕ ЛЮБОПИТНИ НОВИНИ ЗА КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Дарина Методиева