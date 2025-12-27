Броени дни остават до 2026 година и до официалното въвеждане на еврото в България. Очакванията за нови банкноти и монети в портфейлите вървят ръка за ръка с притесненията на малкия бизнес – как да се избегнат грешки при връщането на ресто в две валути.

За да предотвратят объркването още от първия ден, младо семейство програмисти от Пловдив създаде безплатен онлайн калкулатор за ресто. Платформата позволява бързо и точно изчисляване на суми в лева и евро и вече е изпробвана от десетки хиляди потребители, още преди страната да влезе в еврозоната.

Диана Емилова, търговец на Женския пазар в София с 35-годишен опит, признава, че никога не е бъркала рестото, но въвеждането на еврото я притеснява. Според нея работата с две валути едновременно ще бъде изключително трудна и дори обмисля да спре работа, ако се наложи да смята и в лева, и в евро.

Кредити и лихви - от лева към евро: Превалутирането ще става автоматично по фиксирания курс

Сайтът, създаден от програмиста Андон Гошев, работи на прост принцип – въвежда се платената сума и системата автоматично изчислява точния размер на рестото. Проектът е напълно безплатен и създаден с идеята да подпомогне малки търговци, таксиметрови шофьори и продавачи на пазари, които нямат специализирани системи за разплащане.

По думите на Гошев още в първите пет дни сайтът бил посетен от над 20 000 души, а видео представянето му в TikTok събрало повече от 250 000 гледания. Според него това е ясен знак, че хората търсят практични решения преди реалното въвеждане на еврото.

Калкулаторът може да бъде полезен не само за търговците, но и за клиентите – като допълнителна проверка дали върнатото ресто е коректно.

Как ще обменяме монетите след въвеждането на еврото

Въпреки новите технологии, Диана остава вярна на своя начин на смятане – наум. Тя признава, че няма да използва калкулатора и ще продължи да изчислява по своя логика, дори ако това означава минимални разлики в стотинките.

Повече гледайте във видеото.