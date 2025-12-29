Френската кинозвезда Брижит Бардо ще бъде погребана в гробището на брега на морето в южния град Сен Тропе. Това съобщиха местни власти, без да уточняват дата, предаде Анадолската агенция.

Почина легендата на френското кино Брижит Бардо

Актрисата, превърнала се в активист за правата на животните, почина на 28 декември на 91-годишна възраст. Тя изразила желание да бъде погребана в градината си с обикновен дървен кръст, който да маркира гроба ѝ.

Редактор: Дарина Методиева