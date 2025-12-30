Новогодишната седмица продължава със слънце и вятър. Във вторник ще е слънчево. Очакват се временни локални заоблачавания привечер. В светлата част на денонощието валежи няма да има. Вечерта и през нощта обаче ще превали символичен сняг на изолирани места по планините, в Предбалкана и на североизтока. Количествата ще са незначителни.





В Северна и Западна България отново ще е ветровито. В западната половина на Дунавската равнина, по билата и южните склонове на Стара планина поривите ще са най-силни. Дневните температури ще са между 5 и 10 градуса, до 12 в най-южните райони на страната. В планините в топлите часове – от минус 2 градуса по върховете до плюс 5 в ниския планински пояс.

В последния ден на годината ще е студено и ветровито. Облачността следобед ще е динамична, с временни увеличения. Възможно е да превали сняг в Централния Балкан. В новогодишната нощ и призори на 1 януари температурите ще падат до минус 10 градуса, а през деня ще се движат между 0 и 5.





В дните преди Йордановден, в резултат на нахлуващ средиземноморски въздух, ще се затопли до нива от 10 до 15 градуса. Валежи не се очакват. Такива ще има в периода 6-9 януари - в началото - от дъжд, а в хода на застудяването - и от сняг.