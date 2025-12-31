Рубриката "Числата на седмицата" на 31 декември показва обзорно какви бяха "числата на годината". Намаляваме като нация, въпреки че заселващите се в страната - и чужденци, но и завръщащите се българи, са в пъти повече от напускащите я.

Безработицата е рекордно ниска, но цените на имотите не спират да растат. През лятото пожари превърнаха 2025-а в третата най-тежка година за последните 20, а 260 хиляди души бяха поставени на воден режим, заради загуби на вода и лош контрол върху ВиК мрежите.

По последни данни на Националния статистически институт населението у нас в числа през вече почти изминалата 2025-а звучи така:

За 1 година българите сме намалели по брой, равен на жителите на град като Хисаря, например. Така, вече сме едва малко над 6 милиона и 400 хиляди. 14% са децата до 15 години, а една четвърт от населението, което прави над 1 милион и половина, са хората над 65 г.

Средната възраст на българите се е покачила на 45,3 години. Съотношението между млади и възрастни е най-неблагоприятно в област Видин, а най-балансирано е то в столицата. 6-те най-големи български града остават с население над 100 хиляди души, докато населените места без нито един жител вече са 200.

Въпреки това обаче, броят на служителите в държавната администрация, които обслужват това население, остава сравнително стабилен през годините. Те са близо 133 хиляди души, разпределени в почти 600 структури.

Поради спецификата на дейността им, в Информационната система на държавната администрация не се въвежда информация за НСО, ДАНС, Агенция „Разузнаване”, „Военна полиция” и други подобни.

Интересен факт за миграцията наблюдавахме и през 2025 година. За пореден път пожелалите България за свой нов дом са няколко пъти повече от напусналите я. Отишлите си се равняват на 13 хиляди души, а двете им основни дестинации са Германия и Великобритания. У нас обаче са се заселили други над 52 хиляди души. Близо 18 хиляди от тях са завърнали се обратно у нас български граждани, 28 хиляди са граждани на държави извън Европейския съюз, а 7 хиляди – граждани на други държави членки на общността.

Според най-новите изчисления на Евростат в момента България е държавата с най-висок коефициент на плодовитост при жените. Това означава, че до края на фертилната си възраст всяка жена у нас се очаква да роди по 1,81 деца, при средна стойност за Европейския съюз от 1,38.

На областно ниво най-висок е този коефициент в Сливен, а най-нисък – в Смолян. Следващото ни първо място е за най-ниска средна възраст на жените, които раждат – малко над 28 години, при над 31 средно за Европа, а за Ирландия, например - дори над 33.

Броят на смъртните случаи се увеличава в целия Европейски съюз, но при средно ниво за останалите държави 10,8 случая на 1000 души от населението, у нас са 15,7 на 1000. Припомняме, че именно в България и продължителността на живота е най-кратката.

Средната брутна заплата за последния изчислен период – от юли до септември, е точно 2549 лева, като в обществения сектор тя е със 150 лева повече от тази в частния. Увеличението е с 12% за 1 година. Икономическите дейности със средна заплата над 3500 лв. са Производство и разпределение на енергия, Финанси и застраховане и Създаване и разпространение на информация, където дори надхвърля 5500 лв. Но тъй като инфлацията също варира – през октомври тя е била 5,3%, ще проверим как живеем чрез покупателната ни способност. Или колко човек може да си купи с това, което изкарва. И за да е още по-ясно, ще се сравним с останалите европейци. Така излиза, че можем да си позволим близо 70% от това, което могат и те. И въпреки че все още сме на последно място по този показател, възможностите ни за последните 10 години са се увеличили с 20 на сто%. И на фона на всичко това, безработицата се запазва изключително ниска – една от най-ниските в цялата общност.

Какви са цифрите при непрестанно растящите цени на имотите? През юни те достигнаха своя пик от 15.5%, спрямо миналата година по същото време. Търсенето не спря и жилищата, въведени в експлоатация само от януари до края на юни пък, бяха над 10 хиляди. Очакванията са, след като годишните изчисления приключат, те да бъдат двойно повече.

И накрая числата, които създадоха проблеми на стотици хиляди българи през годината - водният режим и пожарите. Според доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране над 260 хиляди души в 300 населени места са били засегнати от тях. Като основни причини за безводието бяха посочени огромните загуби на вода и недостатъчния контрол върху ВиК мрежите.

Ето и някои от най-критичните точки. Загубите в Брезник, където са на режим почти всяка година, са над 70%. Над 80 на сто е изгубената вода в Перник, а в Радомир делът достига почти 90.

Пожарите пък превърнаха 2025-а в третата най-тежка година за последните 20. Изцяло опожарени, а не просто засегнати, са били почти 330 квадратни километра. Броят на пожарите от Европейската информационна система за горски пожари изчисляват на 92, но в тяхната статистика попадат само по-големите от 30 хектара.