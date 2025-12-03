От 1 декември до края на февруари в София отново е активна нискоемисионна зона, която цели да ограничи замърсяването на въздуха в центъра през зимните месеци. Това се прави за трета поредна година, но за пръв път тя беше разширена, с въвеждането и на втори, още по-широк ринг.

Така, за повечето автомобили регистрирани преди 2002 г., центърът ще бъде забранен, а нарушителите – глобени. Но колко автомобили ще засегне това, каква е средната възраст на автопарка ни и как се справят със замърсяването в Европа? Проверяваме в рубриката „Числата на седмицата”.

В България се купуват все повече нови автомобили. Според някои експерти 2025 г. е била дори рекордна по продажби от началото на свободния пазар у нас през 90-те. От Асоциацията на европейските автомобилни производители говорят за увеличение от 27% – второ по ръст в Европейския съюз след Литва. За съжаление обаче, броят на новите коли е все още недостатъчен, за да обърне тенденцията и да спрем да говорим за застаряващ автопарк.

Средната възраст на българския автомобил се изчислява на около 20 години, на фона на 11-12 за Европа. На практика, всяка четвърта кола у нас е над 20-годишна. Повече от половината са на възраст между 10 и 20 години, а сравнително новите коли – между 5 и 10-годишните, са 10%. Съвсем новите пък – тези на не повече от 5 години, са едва 5%. Освен по-ниските ни доходи обаче, автоспециалисти отдават това и на навика да се купуват коли „втора ръка“.

А ако трябва да допълним профила на масовия автомобил, то освен че е 20-годишен, за него можем да кажем и че е дизелов. Над половината коли са такива. Бензиновите са една трета, а всички други алтернативи – едва няколко процента. Продажбите и на хибридите, и на електрическите обаче бележат сериозен ръст, въпреки че у нас няма финансови стимули за закупуването на електрически коли, каквито предлагат много европейски държави. Автомобилите, които масово се купуват в момента, са бензиновите.

Като брой, по пътищата на България се движат над 3,2 милиона леки автомобила. Ако прибавим и останалите, то броят им скача до над 4 милиона. Поне толкова са регистрираните, по последни данни на МВР. Най-популярни са германските марки, следвани от френските. В големите градове колите са по-нови – много SUV и бизнес модели. Автопаркът на по-малките населени места се състои от по-стари, по-евтини и по-лесни за поддръжка коли.

Броят на новите се увеличава значително. През 2022 г. в България са регистрирани близо 29 хиляди нови коли, което е 13-14% от всички новорегистрирани тогава. Година по-късно са били почти 38 хиляди, а миналата – 43 хиляди. Само до месец август тази година, броят им е 31 хиляди и ако това темпо се запази, очакванията са 2025-а също да завърши с ръст.

Само в София, изчисляват от екосдружението „За земята”, през миналата година са регистрирани близо 91 хиляди коли – нови и употребявани. Съотношението автомобили - жители е двойно в сравнение с това на градове като Виена, например.

И тъй като ръстът през последните години е постоянен и не само у нас, Европа въведе рестрикции като създаде нискоемисионните зони. Идеята е най-замърсяващите въздуха автомобили да останат извън централните градски части. Преди 3 години софийската се присъедини към останалите 320 в Европа, заедно с други зони от градове в Испания и Франция, а тази зима се разшири - нещо което направиха и в Лондон, Париж, Брюксел и Берлин. Така зоните станаха над 400, като догодина към тях се очаква да се присъедини и Пловдив.

Засега режимът у нас обаче, въпреки високите нива на замърсяване, не е много строг, защото рестрикциите важат само за най-старите автомобили и само за три месеца през зимата. И това на фона на европейски градове, изградили зони и с нулеви емисии, в които достъпът е възможен само за превозни средства, които не отделят никакви вредни емисии - Амстердам, Осло, Оксфорд.

Друг опит да се намалят колите в големите градове са тарифите за почасово платено паркиране по централните улици. Действащата в София в момента е от един до два лева, в зависимост от зоната. Идеята беше тя да се увеличи двойно от 5 януари, но промените бяха спрени от съда и в момента тече процедура по обжалване.

Най-общо можем да кажем, че един час престой в работен ден в центъра на Лондон, например, струва от 5 до 7.50 паунда, като най-ниската тарифа е за електрически автомобили и хибриди. Там обаче има опция да се паркира и само за 15 минути на по-ниска цена. В Париж се плаща от 4 до 6 евро – пак в зависимост от зоната, а в Рим - от 1 до 1,20 евро, като италианската столица също предоставя възможността за таксуване на 15 минути. Съществуват и редица условности и детайли на всички споменати места.