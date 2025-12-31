От 1 януари до 30 юни не би трябвало банките да слагат такса за превалутиране, а също така трябва да работят по официалния курс на еврото, заяви икономистът Щерьо Ножаров в ефира на "Здравей, България". Той посочи, че в обменните бюра имат право на разлика от 5%. След 30 юни до края на годината банките са длъжни да приемат левове и да обменят, но от тази дата нататък имат право да сложат такса, но отново по твърдия курс, допълни той.

Повечето от банките не са предвидили такса за внасяне на пари след 1 януари, коментира и финансовият анализатор Преслав Райков.

Райков каза, че ако някой търговски обект обяви, че приема само евро от 1 януари – това е нарушение. Ножаров допълни, че единствено при вендинг машините, паркомати други автомати ще приемат само евро.

Ножаров каза, че клиентите могат да плащат в евро и левове, но касиерът трябва да връща в евро.

Ако имаме ваучери за храна, може да доплатим с левове, но търговецът може да откаже смесеното плащане, допълни той.

Райков подчерта, че ваучерите за подаръци, които са в левове, са актуални.

За монетите Райков каза, че търговците са длъжни да приемат такъв вид плащане, а Ножаров подчерта, че задължението е да могат да приемат от клиентите до 50 броя монети, без значение номиналъг им. Отказът е нарушение.

Райков не смята, че ще има съществена инфлация през новата година.

