Какво трябва да знаят празнуващите в заведение днес и в първите часове на януари? Възможно е и банковите карти, и банкоматите да не работят в рамките на няколко часа, така че препоръката е да имате пари в брой.

С идването на Новата година курсът лев-евро във всички обменни бюра и банки ще бъде 1,95583 - официалният за влизането ни в еврозоната. Най-изгодно е от 2026 г. да започнем обмяната на парите си в брой. В момента по този курс работи само БНБ.

Най-важното за еврото в първите часове на 2026 година

Важно за битовите сметки - ако имаме неплатени такива, добре е да ги платим на каса днес, тъй като някои онлайн разплащания ще бъдат възпрепятствани.

При желание за пазаруване онлайн отново е възможно трансакциите да не бъдат достъпни.

Редактор: Калина Петкова