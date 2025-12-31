Британската кралица Камила за първи път разказа как се е справила с нападение от мъж във влак, когато е била тийнейджърка, предаде „Ройтерс“. Тя даде интервю за "Би Би Си", в което сподели колко се ядосала, когато била атакувана.

„Четях си книга, когато един мъж ме нападна. Помня, че се съпротивлявах и го ударих с обувка", разказа съпругата на крал Чарлз III.

Крал Чарлз III на 77: Монархът, който обича изкуството, спорта и гълъбите (ВИДЕО+СНИМКИ)

Камила от много години се застъпва за благотворителни организации и каузи, които се борят за прекратяване на сексуалното и домашното насилие и за подкрепа на жертвите, припомня „Ройтерс“.

За нападението срещу нея беше съобщено за първи път през септември, когато откъси от книга за кралското семейство бяха публикувани във вестник „Таймс“, но досега не беше потвърдено от Бъкингамския дворец.

„Спомням си, че слязох от влака и майка ми ме погледна и каза: „Защо косата ти е настръхнала и липсва копчето от палтото ти?“, разказа Камила пред "Би Би Си".

Редактор: Габриела Павлова