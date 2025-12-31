В Полша силен снеговалеж през изминалата нощ блокира хиляди хора в автомобилите им по пътищата на страната. На магистралата, свързваща балтийското пристанище Гданск със столицата Варшава, се е образувала 20-километрова тапа.

Стотици хора са прекарали нощта в колите си преди пътищата да бъдат почистени в ранните часове. Въпреки тежката ситуация на пътя, няма жертви и пострадали, обявиха властите. Снегът е предизвикал забавяния във въздушния и железопътния трафик, но днес ситуацията вече се е нормализирала.

Редактор: Габриела Павлова