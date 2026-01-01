Снимка: iStock
Клиенти и служители споделят, че няма достатъчно налично евро
Новата валута вече е факт. България е 21 първата държава-членка на Еврозоната. На 1 януари немалко хора се отправиха към работещите магазини. Всеки плаща както му е най-удобно.
„С лева платихме. Върнаха ни рестото в евро, нямаше забавяне на касата, всичко е нормално”, споделиха пазаруващи.
„По принцип живея в чужбина и ми е по-удобно в евро. Първото нещо, което забелязах е, че горивото идва малко по-евтино от държавата, в която живея. Бих казал с 10 цента близо”, каза друг пазаруващ.
Работният ден в една от най-големите вериги магазини у нас е започнал без никакъв проблем. ПОС терминалите работят, касите са заредени, а забавяне в обслужването няма.
„Клиентите засега плащат главно в лева, банкови карти. Малко бяха притеснени, че няма да работят терминалите, но всичко работеше. Съвсем нормален работен ден. Имаме и малко клиенти, които плащат в евро”, обясни Светослав Гавраилов, изпълнителен директор на търговска верига.
А притесненията, че на касата ще се броят стотинки и ще има чудене колко трябва да е рестото се оказват неоправдани.
„Всичко е автоматизирано, те могат да видят валутата, с която плащат, виждат рестото и в двете валути”, каза още Гавраилов.
Как стоят нещата и при вендинг машините, на които до вчера пуснахме добре познатите ни стотинки. Днес приемат само евроцентове. Плащането с карта все още не може да се осъществи.
В рамките на днешния ден пък заработиха някои от онлайн банковите приложения, които спряха работа снощи вечерта. Останалите се очаква да бъдат достъпни скоро.
След влизането ни в еврозоната: Анализът на експертите за рисковете и позитивите
► Как в Бургас в първия почивен ден след празничната нощ, хората плащаха стоките, които купиха днес.
В първият ден от Новата година големите търговски вериги в Бургас останаха затворени, а бургазлии предпочетоха да се разходят или да се отбият за греяно вино край коледните къщички, които продължаваха да работят и днес. А търговците бяха приготвили евро и центове за ресто. Мнозина се наредиха пред банкоматите за да изтеглят първите си евробанкноти.
В ранно утро отвориха и малките павилиони, където търговците също бяха подготвени с дребни монети евроцентове.
С евробанкноти бяха заредени и дежурни аптеки, като някои от хората вече заплатиха в евро. Фармацевтът Ана Йоцова сподели, че имат известна наличност от новата валута. Тя обаче допълни, че когато се плаща с едри пари, изпитва затруднение да връща ресто.
Няколкото работещи кафенета днес бяха пълни с клиенти, по голямата част от които все още се разплащаха в лева. Пламен Манев, който е управител на заведение, сподели, че колегите му са имали известни притеснения. Също така посочи, че при плащане с големи банкноти в евро има проблем с връщането на рестото в новата валута.
А някои от клиентите казват, че рестото им е върнато в левове.
Тъй като новите софтуери в касовите апарати изчисляват бързо и точно какво ресто трябва да се върне, този проблем не стои на дневен ред пред клиенти и служители.
Мирослава Горанова, която работи като сервитьор, сподели, че първоначално ще бъде малко трудно, но ще се адаптират с времето.
► И докато в големите градове хората са подготвени, не така стоят нещата в по-малките населени места. В Костинброд например работещите магазини все още връщаха в левове през деня. Клиентите също плащаха със старата валута. Имаше и сигнали, че в банките не е имало достатъчно стартови пакети.
Даниела работи в един от малкото магазини в града, които са отворили врати в празничния ден. Тя обяснява, че все още трябва време за да свикнат с новата валута. Тя разказва, че се налага да връща в лева, а самите клиенти не държат да получат рестото си в евро. Също така те предимно плащат със старата валута.
Самите клиенти също споделят, че плащат в лева и получават рестото в същата валута. Други споделят, че се притесняват, че плащането се случва по-бавно. А някои от хората допълват, че в банките не е имало достатъчно евро.
След повече от два часа обиколка в Костинброд се оказа, че повечето от магазинчетата не работят, а другата част, които са отворили, все още нямат евро за да връщат на хората.
Репортер: Елена Танева
