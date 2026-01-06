Снимка: iStock
Днес Координационният център към Механизма за еврото ще представи информация за динамиката на цените и пазара
От 6 дни вече официално сме в еврозоната. Фокусът остава върху контрола на цените и необоснованото поскъпване на стоки и услуги.
Продължават проверките за необосновано повишение на цените
Днес се очаква Координационният център към Механизма за еврото да представи информация за динамиката на цените и пазара. В него ще вземат участие представители на стоковите борси и тържищата, НАП, КЗП и министерства.Редактор: Дарина Методиева
