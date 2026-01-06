Земетресение с магнитуд 6,2 разтърси крайбрежието на Западна Япония във вторник, съобщи метеорологичната служба на страната. Няма издадено предупреждение за цунами.

Трусът е регистриран в 10:18 ч. в префектура Шимане. Няма данни за нанесени сериозни щети.

Според Геоложката служба на САЩ земетресението е било със сила 5,8 по Рихтер.

Трус от 6 по Рихтер разлюля Япония

Последвали вторични трусове с магнитуд 4,5, 5,1, 3,8 и 5,4.

Here’s a clip from a Shimane, #Japan Livecam moments ago as a 6.2M #Earthquake struck in the area. pic.twitter.com/3blyVAoACH — LiveCamChaser (@LiveCamChaser) January 6, 2026

Япония се намира на върха на четири основни тектонични плочи по западния край на тихоокеанския „Огнен пръстен“ и е една от най-сеизмично активните страни в света. Архипелагът, дом на около 125 милиона души, преживява около 1500 труса годишно.

Редактор: Цветина Петкова