Земетресение с магнитуд 6,2 разтърси крайбрежието на Западна Япония във вторник, съобщи метеорологичната служба на страната. Няма издадено предупреждение за цунами. 

Трусът е регистриран в 10:18 ч. в префектура Шимане. Няма данни за нанесени сериозни щети.

Според Геоложката служба на САЩ земетресението е било със сила 5,8 по Рихтер.

Последвали вторични трусове с магнитуд 4,5, 5,1, 3,8 и 5,4.

Япония се намира на върха на четири основни тектонични плочи по западния край на тихоокеанския „Огнен пръстен“ и е една от най-сеизмично активните страни в света. Архипелагът, дом на около 125 милиона души, преживява около 1500 труса годишно. 

