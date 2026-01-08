Поради бурни ветрове и силни пориви, при навлизане в територията на Национален парк „Пирин“ съществува реална и непосредствена опасност от падане на дървета и клони, предупреждава ръковоството на парка.

"С оглед опазване живота и здравето на посетителите, препоръчваме да не се навлиза в горските територии и да се въздържате от разходки и туристически преходи в гората до подобряване на метеорологичната обстановка", призовават от Националния парк.

Усложнена зимна обстановка в страната

Ръковоството отправя апел за отговорно поведение и спазване на указанията на служителите на парка.