Снимка: iStock
По-интензивен е снеговалежът в областите Враца, Монтана и Ловеч
261 снегопочистващи машини обработват републиканските пътища. Сняг вали в близо половината области на територията на цялата страна, като по-интензивен е в областите Враца, Монтана и Ловеч, както и по планинските проходи.
На прохода Петрохан още през нощта е започнало да вали сняг. Към момента температурата е минус 8 градуса. Пътят е изчистен до асфалт. От Областното пътно управление предупреждават, че на завоите може да има „черен лед”.
Именно такъв, появил се между селата Славотин и Смирненски през нощта, доведе до самокатастрофирали автомобили. От областното пътно управления заявяват, че трасето вече е опесъчено.
Проходът Шипка също побеля. Снеговалежът е най-силен в най-високата точка на прохода, където духа силен вятър, а температурите са минусови. Пътят се почиства и опесъчава и се преминава при зимни условия. Панорамният път Шипка-Бузлуджа е затворен за движение.
Ограничено е преминаването на тежкотоварни автомобили през Троянския проход.
Продължава обработката на настилките от снегопочистващи машини за осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.
Агенция „Пътна инфраструктура” апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
