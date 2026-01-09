Издирва се 38-годишната Анна Сергиивна Соловьова, която е в неизвестност от края на миналата година. Сигналът е подаден от нейни близки, след като от 31 декември 2025 г. те не успяват да се свържат с нея, предава кореспондентът на БТА в Шумен Станимир Савов.

Жената е родена в Украйна, но живее постоянно в Шумен. Тя е висока около 170 сантиметра, сини очи, овално лице и руса коса до под раменете. По информация на семейството ѝ телефонът на Анна е изключен от последния ден на 2025 г., а опитите да бъде открита както в квартирата си, така и на работното място, останали без резултат.

Близките ѝ не могат да посочат с какви дрехи е била облечена при изчезването, но уточняват, че обичайно носи тъмносиньо яке с качулка, широки сини дънки и бяла раница. От полицията призовават всеки, който разполага с информация за местонахождението на жената, да сигнализира незабавно на телефон 112 или на номер 054 800 588.

