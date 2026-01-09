Снимка: ГДБОП
Негов водач е Богдан Димитров
Орка е първото куче в България, обучено да открива фалшиви банкноти. Заедно със своя водач Богдан Димитров, едногодишната белгийска овчарка Малиноа премина специализиран обучителен курс в Централното училище за водачи на служебни кучета в Херцогау, Бавария.
Снимка: ГДБОП
Обучението продължило повече от два месеца, като през този период четириногият служител на ГДБОП усъвършенствал уменията си и в откриването на наркотични вещества.
Богдан Димитров и неговите кучета под пагон: Дарк и Кира, които търсят експлозиви и наркотици
Нови способности, международен опит и още една крачка напред в борбата с финансовите престъпления и наркотрафика - така от Дирекцията представят работата на Орка.Редактор: Цветина Петрова
