Очакваните мразовито време, силни ветрове и нови снеговалежи ще създадат сериозни рискове в планините през предстоящия уикенд. Лавинната опасност остава изключително висока, като на места достига степен 4, а е възможно и повишаване до максималната пета степен. Това каза в ефира на предаването „Пресечна точка“ председателят на Управителния съвет на Планинската спасителна служба Александър Весков.

По думите му продължителните силни ветрове през последните дни са довели до значителни снегонатрупвания и нестабилна снежна покривка. Комбинацията от дъжд, последвал рязък спад на температурите и нов сняг е довела до образуването на ледена кора, заради която пресният сняг лесно се откъсва и предизвиква лавини.

Повод за предупреждението е и голяма спонтанна лавина, паднала в Пирин по маршрута между хижа „Вихрен“ и местността Шилигарника. Инцидентът се е разминал без пострадали. Спасителите уточняват, че лавината не е предизвикана от човешка дейност.

От ПСС съветват туристите да избягват високата планина и особено карането на ски извън обозначените писти. Най-рискови остават улеите и стръмните склонове, където опасността от лавини е най-голяма. На самите писти рискът е по-нисък, но не и изключен.

Спасителите напомнят, че правилната подготовка е ключова за безопасността – наличие на подходяща зимна екипировка, добро познаване на маршрута и съобразяване с факта, че летните пътеки често минават през лавиноопасни през зимата зони. Сред основните препоръки са и носене на напълно заредени мобилни телефони, както и предварително уведомяване на близки за планирания маршрут и дестинация.

Весков апелира туристите да сключват планинска застраховка. Средната цена на една спасителна акция варира между 500 и 700 лева, а годишната застраховка струва между 20 и 40 лева. Въпреки това, броят на застрахованите туристи остава нисък.

„Разумното поведение и добрата подготовка може да спасят живот“, подчерта председателят на ПСС и призова планинарите да се съобразяват с прогнозите и предупрежденията, особено в условия на екстремно зимно време.

Редактор: Ралица Атанасова