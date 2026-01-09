-
Капан за шофьорите: Задават се нови валежи и поледици
Могат ли няколко промени да гарантират, че ще взимаме по-високи пенсии?
Тротоари като ледени пързалки: 220 души с травми от падания са преминали през "Пирогов" само за денонощие
Иран заплаши със смъртно наказание участниците в протестите
Ричард Алибегов: Секторът ни отдавна работи с еврото, но банките нямат наличност
Протести срещу убийството на жена от имиграционни агенти обхванаха редица градове в САЩ
