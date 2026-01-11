В Казанлък, където през 2026 г. се отбелязват 125 години от създаването на най-старата художествена колекция в България, се провежда необичаен експеримент. Случайно избрани посетители – някои от тях за първи път стъпват в галерия – получават възможност да „разговорят“ с отделни картини от колекцията.

„Хората, които случайно влизат в галерията, реагират по различен начин на различните картини. Това е голямата магия на изкуството – всеки има възможност да го види по свой собствен начин“, обясни директорът на галерията д-р Пламен Петров.

Експериментът вече е привлякъл 125 души. Част от посетителите споделят впечатленията си:

„Не съм очаквал такова нещо досега“ – каза Дейвид Христов, който попаднал в галерията случайно.

„Успя да ме провокира определено“, добави София Матева.

„Виждаш картина, която е замръзнала във времето и е забравена – това е уникално преживяване“, сподели Владимир Иванов.

„Тази картина за първи път я виждам. Усещането е магично“, каза Деница Астахова.

100 години от създаването на картината „Ахинора” на Иван Милев

Според д-р Петров обикновените хора могат да говорят за изкуството без страх или срам. „Картините не хапят, напротив – създават усещане за ред и хармония“, допълни той.

PR експертът на галерията Васил Христов отбеляза, че най-интересна е реакцията на младите хора, които „показаха будни погледи и разбиране за това, което виждат“.

Експериментът цели посетителите да се срещнат лично с изкуството и да обсъдят картините – не просто да ги гледат, а да „разговарят“ с тях.

