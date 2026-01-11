Човешки останки бяха открити в щата Виктория в югоизточната част на Австралия, където бушуващите от дни горски пожари разрушиха сгради, предаде "Ройтерс", позовавайки се на изявление на полицията. Стихията прекъсна електроснабдяването на хиляди домакинства и изпепели големи площи с горска растителност.

От средата на седмицата Югоизточна Австралия е в плен на гореща вълна, довела до избухването на горски пожари. По последни данни те са обхванали над 350 000 хектара (860 000 акра) горска растителност, а към момента на територията на цяла Виктория има 10 големи активни огнища.

Над 300 сгради, включително жилища, са разрушени, а около 38 000 битови и стопански потребители са без ток заради пламъците, съобщиха властите. По думите им пожарите са най-тежките от така нареченото Черно лято в края на 2019 и началото на 2020 г., когато огнената стихия изпепели район с площ колкото Турция и отне 33 човешки живота.

Човешките останки са открити от автомобил близо до град Лонгуд, на около 110 километра северно от Мелбърн, столицата на щата Виктория, съобщиха щатските власти, като уточниха, че все още не са идентифицирали тялото.

Един от най-големите пожари в момента е именно този в района на град Лонгуд, където горят големи територии с горска растителност и са унищожени 30 сгради, както и лозя и земеделски земи, посочиха властите.

Премиерът на щата Виктория Джасинта Алън заяви, че в щата са избухнали над 30 пожара. В съседния щат Нов Южен Уелс, където се намира Сидни, няколко пожара в близост до щатската граница достигнаха най-висока степен на опасност, съобщи щатската Служба за пожарна безопасност.

Началникът на пожарната служба на "Forest Fire Management Victoria" Крис Хардман заяви, че вероятно ще отнеме седмици на пожарникарите да овладеят пламъците. "Тези пожари няма да бъдат овладени, преди да стане отново горещо, сухо и ветровито", заяви Хардман пред австралийската национална телевизия Ей Би Си (ABC - Australian Broadcasting Corporation).

Премиерът на щата Виктория Джасинта Алън публикува в X, че в щата е в сила пълна забрана за палене на огън, докато хиляди пожарникари и над 70 самолета се борят с пламъците. "Пушекът от горските пожари засяга качеството на въздуха в много райони на Виктория, включително в градската част на Мелбърн", заяви тя.

Австралийският министър-председател Антъни Албанезе заяви, че правителството ще предостави спешно финансиране на засегнатите от горските пожари граждани, както и на животновъдите, които са понесли "извънредни разходи за спешно разпределение на фураж за добитъка". "Смята се, че вероятно са засегнати хиляди глави добитък", заяви Албанезе в изявление, което бе излъчено по телевизията.

Редактор: Станимира Шикова