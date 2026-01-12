Снимка: iStock
По-рано днес от ЕК заявиха, че обмислят по-строги санкции и подкрепа за гражданите, настояващи за свобода
Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола съобщи, че въвежда забрана за достъп на представители на Иран до сградите на институцията. „Не може да се продължава, както досега”, написа тя в социалната мрежа X.
По думи ѝ ЕП няма да съдейства за легитимирането на режима в Техеран, поддържан чрез мъчения, репресии и убийства. „Днес взех решение да забраня на всички дипломатически служители и други представители на Ислямска република Иран да влизат във всички помещения на ЕП”, добави тя.
По-рано днес стана ясно, че Европейската комисия обмисля налагане на по-строги санкции срещу Иран, след като мирни демонстранти бяха задържани и убивани. Това заяви днес говорител на Комисията на пресконференция, цитиран от кореспондентът на БТА Николай Желязков.
Говорителят уточни, че смяната на режима в Техеран не е част от политиката на Европейския съюз. По думите му изборът на представител трябва да бъде решен от самия ирански народ. Говорителят заяви това в отговор на въпроса дали ЕС е в контакт с наследника на последния ирански шах Мохамед Реза Пахлави.
„Изразяваме съпричастност с изключително смелите граждани на Иран. Те имат нашата пълна подкрепа. Протестите са за свобода и осъждаме употребата на сила срещу демонстрантите“, добави говорителят.
Протестите в Иран: Според хуманитарна организация жертвите са над 400
Той подчерта, че ЕС е готов да предложи по-тежки санкции, които обаче ще изискват единодушна подкрепа в Съвета на ЕС. „Призоваваме властта в Техеран да чуе иранските граждани, които настояват за промяна”, допълни той.
Говорителят на Европейската комисия съобщи, че за утре е насрочена извънредна среща за Иран на Съвета по политиката за сигурност. Той се състои от посланиците на страните от ЕС в Брюксел и заседава под председателството на европейската външнополитическа служба.Редактор: Ивайла Маринова
Последвайте ни