Убитите протестиращи в Иран са повече от 400. Това казва една от големите хуманитарни организации, които oт чужбина следят протестите и реакцията на властите. След изявлението на аятолах Хаменей преди два дни, полицията, доброволческите милиции и тайните служби са ожесточили действията си срещу протестиращите.

Само в една болница в северния град Ращ има 70 убити, според медиците.

От Техеран съобщават за 38 загинали. Липсата на независими медии и спирането на интернета затруднява събирането на достоверна информация. Въпреки това и в събота имаше масови протести в редица градове. Интернетът е спрян от четвъртък. Прекъснати са и телефонните линии, водещи зад граница. Това прави много трудно събирането на информация от протестите. Но разкази на лекари и медицински сестри от няколко града описват картина на препълнени отделения с десетки ранени и убити.

В петък Съединените щати отново обявиха, че убийствата на протестиращи ще бъдат посрещнати с военен отговор, а Иран обвини Вашингтон, че дирижира протестите. Те избухнаха преди две седмици и са най-мащабните от години. Повод стана сривът в цената на местната валута и недоволството на Сдружението на дребните търговци, което е влиятелна институция в Иран.

Редактор: Станимира Шикова