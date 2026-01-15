Иран затвори временно въздушното си пространство за повечето полети. Летяха само международни пътнически полети, които имат разрешението на властите в Техеран. Решението идва след заплахите на Съединените щати, че могат да използват военна сила срещу Иран, заради насилието над участници в антиправителствените протести.

Затварянето на въздушното пространство стана, часове след като Вашингтон обяви, че изтегля част от персонала на няколко военни бази в Близкия изток. При евентуални военни действия, американските войници там биха били очевидна цел за Иран.

Иран заплаши с удари по американски бази в съседни държави

В четвъртък сутрин CNN съобщи, че вътрешните полети в Иран се възобновяват, няколко часа след като страната затвори въздушното си пространство за всички полети, с изключение на тези с предварително разрешение.

Няколко търговски полета бяха извършени в четвъртък сутринта местно време, с курс към летища в Техеран, сочат данни от полети с отворен код.

With the NOTAM closing Iranian airspace expired, some flights are now making their way toward Tehran. https://t.co/IGaj36AUvI pic.twitter.com/Rhs03kbsmr — Flightradar24 (@flightradar24) January 15, 2026

„С изтичането на заповедта за затваряне на иранското въздушно пространство някои полети сега се насочват към Техеран“, съобщи уебсайтът за проследяване на полети Flightradar24 по X.

Федералната авиационна администрация на САЩ обяви в сряда, че въздушното пространство на Иран е временно затворено за всички полети, с изключение на международни граждански, пристигащи и заминаващи с предварително разрешение от Иранската администрация за гражданска авиация.

