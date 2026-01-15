-
Асеновград - трети ден без вода заради спукан водопровод, върху който е построена къща
-
Браншова камара „Плодове и зеленчуци“: Споразумението ЕС–Меркосур застрашава земеделието ни и качеството на храните
-
Разминаване между позициите на Дания и САЩ за Гренландия. НАТО изпраща още войски на острова
-
Започва броенето на водолюбивите птици, зимуващи у нас
-
Спортни новини (14.01.2026 - късна)
-
Защо се самосаботираме и как да преодолеем подобен тип поведение
Светлозар Дончев благодари на дарителите за помощта
След като разказахме историята на самотен баща, останал без автомобил и инвалидна количка след кражба, стотици хора предложиха помощ. Благодарение на вълната от съпричастност, днес Светлозар Дончев вече има нова кола и помощно средство за придвижване.
Откраднаха колата и инвалидната количка на самотен баща
„Много хора се отзоваха и осъществиха мечтата ми. Полицията работи сериозно по случая с откраднатата кола. Постоянно се викат хора на разпит", обясни в ефира на „Здравей, България" потърпевшият.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни