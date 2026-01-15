След като разказахме историята на самотен баща, останал без автомобил и инвалидна количка след кражба, стотици хора предложиха помощ. Благодарение на вълната от съпричастност, днес Светлозар Дончев вече има нова кола и помощно средство за придвижване.

Откраднаха колата и инвалидната количка на самотен баща

„Много хора се отзоваха и осъществиха мечтата ми. Полицията работи сериозно по случая с откраднатата кола. Постоянно се викат хора на разпит", обясни в ефира на „Здравей, България" потърпевшият.

Повече гледайте във видеото.