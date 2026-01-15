Пожар горя в столичния квартал „Левски“, след като къща се е запалила. По информация на NOVA двама души са обгазени.

Сигнал за инцидента е подаден в 9:18 ч., съобщиха от Спешна помощ. Огънят се е разгорял на покрива. 75-годишна жена е откарана в токсикологията на ВМА, а 47-годишен с изграняния е приет в "Пирогов". Други двама са били леко обгазени, оказана им е помощ на място от спешните медици.

На място са изпратени три пожарни автомобила с 12 служители, съобщиха от ГДПБЗН. Към 10:30 ч. пожарът е ликвидиран. Според близък на пострадалите пожарът е тръгнал от цигара. По думите му пострадалите са мъж с психическо заболяване и майка му.