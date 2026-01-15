-
Къща пламна в София, двама пострадаха
-
Трамвай блъсна дете в София
-
Голям пожар избухна в текстилно предприятие в Троян (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Кран падна върху влак в Тайланд, най-малко 32 души загинаха (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Със смъртоносни примамки: Кой отрови 7 редки лешояда в Котленския Балкан?
-
Разследват смъртта на двама гърци в Хисаря
Пострадалите са двама мъже
Навес на автокъща падна върху трима души на ул. "Суходолска" в София. Двама работници са ранени. Те са на 50 и 51 г. По-младият от тях е с травми на кръст и крак, а другият отказа преглед. По-късно обаче се оказа, че има рана на предмишницата и поискал да бъде хоспитализиран в "Пирогов". Третият работник е загинал, след черепно-мозъчна травма.
Трудовата злополука станала при ремонт на хале.
Поредно срутване на кран в Тайланд, има загинали (ВИДЕО)
По информация за NOVA от "Спешна помощ" на място са пристигнали 2 линейки.
Последвайте ни