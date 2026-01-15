Навес на автокъща падна върху трима души на ул. "Суходолска" в София. Двама работници са ранени. Те са на 50 и 51 г. По-младият от тях е с травми на кръст и крак, а другият отказа преглед. По-късно обаче се оказа, че има рана на предмишницата и поискал да бъде хоспитализиран в "Пирогов". Третият работник е загинал, след черепно-мозъчна травма.

Трудовата злополука станала при ремонт на хале.

По информация за NOVA от "Спешна помощ" на място са пристигнали 2 линейки.