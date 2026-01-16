В предаването „Здравей, България“ по NOVA Александър Костадинов, председател на управителния съвет на Асоциацията на автомобилните производители (ААП), анализира състоянието на автомобилния пазар в страната. По думите му изминалата 2025 г. е била най-успешната в новата история на България по отношение на продажбата на чисто нови леки автомобили.

Костадинов посочи, че въпреки рекордните нива, страната ни все още изостава значително от европейските тенденции по отношение на електромобилността и обновяването на автопарка, който остава най-старият в Европейския съюз.

► Исторически рекорд в продажбите

През 2025 г. в България са продадени близо 50 000 нови леки автомобила, което е ръст от 12-15% спрямо предходната година. „Това е най-добрият резултат в новата история на страната ни. Предишната рекордна година беше 2008-а, но пазарът не можеше да се възстанови до тези нива цели 17 години“, обясни Костадинов.

Според него основните причини за този скок са повишените доходи на населението и осъзнаването, че притежанието на нов автомобил е по-изгодно в дългосрочен план. „Хората разбраха, че покупката на нова кола излиза по-евтино заради ниските разходи за поддръжка и гаранцията от 5 до 7 години, докато при автомобил на 10 години разходите тепърва започват“, подчерта той.

► Изоставането при електромобилите

Въпреки общия ръст, делът на електрическите автомобили в България остава едва 5%, докато средният за Европа е между 23 и 25%. „За съжаление сме на опашката. Една от причините е липсата на финансови стимули от страна на държавата. В съседна Румъния например субсидията за покупка на електромобил е около 10 400 евро“, посочи председателят на ААП.

► Екологична и здравословна криза

Костадинов обърна сериозно внимание на факта, че средната възраст на автомобилите в България е около 20 години. „Ние сме номер едно в ЕС по най-стар автопарк, по смъртност при катастрофи и по замърсяване на въздуха. Между 12 000 и 15 000 души в България умират преждевременно всяка година от болести, причинени от мръсния въздух, като 40-50% от замърсяването в градовете идва от транспорта“, алармира експертът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка