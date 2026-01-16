167 депутата гласуваха за таван на цените на горивата. Това е абсурдна идея. Проверих какви са били цените от началото на миналата година до края на 2025 и първите дни на януари. Наблюдава се 8% спад на цените на горивата – на дизела и бензина – за една година. От 1 януари промяната е с 1 евроцент – дизелът нагоре, бензинът надолу. Т.е. няма причина за такива решения на НС. Това каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Той обясни, че на свободния пазар се случва следното – когато цените на горивата се вдигнат прекалено много и разходите на бензиностанцията не могат да бъдат покрити, търговецът има интерес да не продава продукта.

„Когато таванът на цените падне, защото той не може да се задържи за през цялото време, търговците започват да компенсират своите загуби, а това се случва с повишаване на цените. Това е икономиката и тя не може да се регулира със закон”, обясни още той.

Бенчев беше категоричен, че този текст в Закона не трябва да бъде приет и допълни, че ако бъде определен таван на цените, това ще засегне и много други сектори.

Експертът каза, че актуален е и още един въпрос – нефт има достатъчно, преработката върви, но не можем да изнасяме заради санкциите върху рафинерията, като това води до загуби.

Световният пазар

Бенчев каза, че се очаква да има излишък на предлагането на суров петрол, като се смята и че цените ще бъдат ниски.

