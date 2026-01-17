Министър във Венецуела беше отстранен, след като бил „подставено лице“ на Мадуро

Временният президент на Венецуела уволни бизнесмена Алекс Сааб от поста министър на промишлеността, след като той беше обвинен, че е действал като подставено лице на сваления лидер Николас Мадуро.

Директорът на ЦРУ се срещна с временния президент на Венецуела Делси Родригес

Делси Родригес обяви, че министерството ще бъде обединено с това на търговията, и благодари на Сааб, колумбийско-венецуелски гражданин, „за службата му към родината“, като уточни, че той „ще поеме нови отговорности“.

Американската военна операция на 3 януари доведе до свалянето на Мадуро. Сааб, който беше освободен от САЩ през 2023 г. в рамките на размяна на затворници, бе назначен за министър през 2024 г. от самия Мадуро.

