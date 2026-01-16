Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф се срещна с временния президент на Венецуела Делси Родригес в Каракас в четвъртък „по указание на президента Тръмп“, заяви американски служител. Двучасовата среща е имала за цел изграждане на доверие и комуникация след задържането на бившия президент на Венецуела Николас Мадуро от САЩ, пише "Би Би Си".

Ратклиф и Родригес обсъдиха потенциално икономическо сътрудничество и твърдението, че „Венецуела вече не може да бъде безопасно убежище за противниците на Америка“, според американския служител.

Срещата се проведе в същия ден, в който Родригес произнесе първото си обръщение, откакто пое поста временен президент, където обяви реформи в петролната индустрия, за да позволи повече чуждестранни инвестиции - отдалечаване от политиките на Мадуро.

По време на речта си към нацията Родригес каза, че не се страхува да се изправи срещу САЩ „дипломатично чрез политически диалог“, добавяйки, че Венецуела трябва да защити своето „достойнство и чест“.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че американските петролни компании ще се насочат към Венецуела и ще печелят пари, които ще отидат при хората там и в САЩ, като висш служител заяви, че САЩ ще контролират продажбите на санкциониран венецуелски петрол „за неопределено време“. Тръмп поиска от петролните компании да инвестират поне 100 милиарда долара във Венецуела, но един от ръководителите заяви миналата седмица, че страната в момента е „неинвестиционна“.

Мачадо подари на Тръмп медала за Нобеловата си награда

Американски служител определи срещата между Родригес и Ратклиф като „историческа“, добавяйки, че Ратклиф е първият служител на кабинетно ниво, пътувал до Венецуела.

Срещата се е състоя в същия ден, в който Тръмп се срещна с лидера на опозицията Мария Корина Мачадо във Вашингтон.

Отбелязвайки, че САЩ са ядрена сила, временният президент каза, че не се страхува да се ангажира с дипломация, казвайки: „Трябва да вървим заедно като венецуелци, за да защитим суверенитета, независимостта, териториалната цялост, а също и да защитим нашето достойнство и чест“. Тя продължи, че ако се наложи да пътува до Вашингтон, за да се срещне с Тръмп, ще го направи „вървейки на крака, а не влачена там“. Тя добави, че „цяла Венецуела е застрашена“ и призова за национално единство, за да „водят дипломатическата битка“.

В обръщението си Родригес обяви предложението за реформа на закона за въглеводородите на страната, заявявайки, че е поискала от законодателния орган да го одобри. Досега законът за въглеводородите на Венецуела гласи, че чуждестранните партньори трябва да работят с държавната петролна и газова компания PDVSA, която трябва да държи мажоритарен дял. Реформите, каза Родригес, ще позволят на инвестициите да се насочат към нови находища

Тя каза, че е инструктирала правителството си да създаде два суверенни фонда - един за социална защита, така че „чуждестранната валута да отива директно в болници, училища, храна, жилища“, и втори за инфраструктура и социално развитие, за да се инвестира във вода, електричество и пътища.

Редактор: Емил Йорданов